Расистский скандал на Украине: хоккеист «очистил банан» перед темнокожим соперником

Издевательская провокация от форварда «Кременчука» Андрея Денискина в матче лидеров УХЛ.

Фото: UHL.UA UHL.UA

26 сентября в матче Украинской хоккейной лиги встречались победители двух последних чемпионатов – «Кременчук» на своей площадке принимал отлично знакомый российским болельщикам по выступлениям в КХЛ «Донбасс». Эта вывеска является одной из самых принципиальных, поэтому накал страстей в каждом матче неизменно является очень высоким. Иногда даже слишком.

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Главным действующим лицом встречи стал нападающий хозяев Андрей Денискин. В первом периоде форвард открыл счёт в матче, и до начала второй двадцатиминутки его гол был единственным. Во второй трети «Донбасс» быстро отыгрался и даже вышел вперёд, но к середине периода на табло горели цифры 2:2. С каждой минутой напряжения на льду становилось всё больше, а сама игра – всё жестче.

Естественно, что увеличилось и количество потасовок между игроками, и одна из них закончилась расистским скандалом. На 36-й минуте встречи всё тот же Денискин, поучаствовав в массовом столкновении игроков, уже после того, как арбитры разняли участников схватки, изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Этот жест был обращён к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, который защищает цвета донецкого клуба. Смерек попытался ответить обидчику издалека, однако товарищ по команде удержал его и не позволил подкатиться к Денискину.

За такое поведение Андрей получил дисциплинарный штраф и был удалён с площадки до конца встречи. Однако и без него «Кременчук» сумел в третьем периоде вырвать победу, что позволило «горожанам» — такое прозвище носит команда – сравняться по очкам с «Донбассом» в турнирной таблице.

По окончании встречи Денискин принёс публичные извинения, которые он опубликовал на своей странице в «Инстаграме».

«Хочу выразить публичные извинения перед игроком хоккейного клуба «Донбасс» Джейленом Смереком. Во время матча «Кременчук» — «Донбасс» я, находясь в негативных эмоциях, показал жест, который кто-то может считать как оскорбление в расовой принадлежности. Я уважаю всех людей независимо от их расовой или национальной принадлежности. Эмоции на хоккее, к сожалению, бывают разные», — написал нападающий.