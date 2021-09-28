РУСАДА дисквалифицировало чемпиона мира по хоккею

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» принял решение дисквалифицировать спортсмена Маркова Андрея (вид спорта – хоккей) на 18 месяцев за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 29 июня 2021 года», – говорится в сообщении агентства.

«Lenta.ru» напомнила, что Марков в 2020 году завершил карьеру, но агентство отстранило его за нарушение антидопинговых правил, так как хоккеист не отчитывался о своем местонахождении.