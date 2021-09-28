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РУСАДА дисквалифицировало чемпиона мира по хоккею

Елена Прошина
1 час назад

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало хоккеиста Андрея Маркова за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.

РУСАДА дисквалифицировало чемпиона мира по хоккею
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» принял решение дисквалифицировать спортсмена Маркова Андрея (вид спорта – хоккей) на 18 месяцев за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 29 июня 2021 года», – говорится в сообщении агентства.

«Lenta.ru» напомнила, что Марков в 2020 году завершил карьеру, но агентство отстранило его за нарушение антидопинговых правил, так как хоккеист не отчитывался о своем местонахождении.

«Таким образом, экс-спортсмен числился в пуле допинг-тестирования», – пояснило издание.

Андрей Марков - чемпион мира 2008 года, двукратный бронзовый призер первенств планеты: 2005 и 2007 годов. В составе московского «Динамо» стал двукратным чемпионом России, в составе казанского «Ак Барса» стал обладателем Кубка Гагарина 2018. Заслуженный мастер спорта России. В апреле 2020 года объявил о завершении профессиональной карьеры.

Хоккей,Андрей Марков,Динамо,Lenta.ru,
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