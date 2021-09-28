РУСАДА дисквалифицировало чемпиона мира по хоккею

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало хоккеиста Андрея Маркова за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.
«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» принял решение дисквалифицировать спортсмена Маркова Андрея (вид спорта – хоккей) на 18 месяцев за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 29 июня 2021 года», – говорится в сообщении агентства.
«Lenta.ru» напомнила, что Марков в 2020 году завершил карьеру, но агентство отстранило его за нарушение антидопинговых правил, так как хоккеист не отчитывался о своем местонахождении.
«Таким образом, экс-спортсмен числился в пуле допинг-тестирования», – пояснило издание.
Андрей Марков - чемпион мира 2008 года, двукратный бронзовый призер первенств планеты: 2005 и 2007 годов. В составе московского «Динамо» стал двукратным чемпионом России, в составе казанского «Ак Барса» стал обладателем Кубка Гагарина 2018. Заслуженный мастер спорта России. В апреле 2020 года объявил о завершении профессиональной карьеры.