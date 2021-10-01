Игрока НХЛ возмутил расистский скандал в украинском хоккее

"Не мог поверить своим глазам, когда увидел видео. Это было просто ужасно. Я хотел, чтобы он знал, что я думаю о нем. В хоккее нет места расизму. Я хотел сделать все возможное, чтобы дать ему понять, что я рядом", — цитирует Келлера ESPN.