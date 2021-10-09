Овечкин не смог доиграть последний предсезонный матч из-за травмы

Александр Овечкин, капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», не смог доиграть последний предсезонный матч. Он покинул лед в первом периоде, когда получил травму, столкнувшись с соперником.

Фото: instagram/aleksandrovechkinofficial instagram/aleksandrovechkinofficial

В аккаунте «Вашингтона» в Twitter говорится о том, что Овечкин не выйдет на лед в сегодняшней игре из-за повреждения нижней части тела.

Хоккеист врезался в соперника, после чего упал на лед, сообщается на сайте НХЛ. Когда игра была остановлена, россиянин медленно поднялся и покинул площадку.

Предстоящий сезон НХЛ должен стать 17–м для Овечкина. В минувшем регулярном чемпионате хоккеист впервые в карьере пропустил 11 матчей: четыре — попав под действие COVID-протокола НХЛ, и семь — из-за травмы паха

Александр Овечкин играет в составе «Вашингтона» с 2005 года, всю свою карьеру в НХЛ. Он был награжден Кубком Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности в составе «Вашингтона» он забросил в ворота соперников 730 шайб. Этот показатель стал шестым в истории НХЛ.