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Овечкин занял пятую строчку по числу голов в НХЛ

Lenta.ruиещё 5
1 час назад

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял единоличное пятое место по числу голов в Национальной хоккейной лиге, на эту строчку его вывел дубль в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс», передает «Спорт Экспресс». На счету спортсмена 732 года за карьеру в североамериканской лиге.

Овечкин занял пятую строчку по числу голов в НХЛ
Фото: ТАССТАСС

Овечкин опередил одного из самых результативных игроков, канадца Марселя Дионна, на счету которого 731 заброшенная шайба.

Лучшим бомбардиром НХЛ за всю историю считается центральный нападающий Уэйн Гретцки, забивший 894 гола, в первой тройке Горди Хоу – 801 гол, Яромир Ягр (766), на четвертой строчке Бретт Халл (741).

Ранее стало известно, что Александр Овечкин вместе с нападающим Никитой Кучеровым и вратарем Андреем Василевским стали первыми, кто вошел в состав сборной России по хоккею на зимние Олимпийские игры в Пекине. Окончательный состав команды на Олимпиаду должен быть сформирован к январю 2022 года.

Хоккей,Бретт Халл,Уэйн Гретцки,Яромир Ягр,Никита Кучеров,Александр Овечкин,Андрей Василевский,СБОРНАЯ РОССИИ,
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