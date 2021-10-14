Олег Браташ стал главным тренером молодежной сборной России по хоккею

Браташ работает в системе сборных команд России с 2015 года, ранее специалист был тренером в молодёжной сборной и главным тренером олимпийской сборной.

Для Игоря Ларионова нынешний сезон в системе сборных России — третий по счёту. В сезоне-2019/20 специалист входил в тренерский штаб молодёжной сборной России на МЧМ, затем был назначен главным тренером сборной U20. Специалист займётся подготовкой резерва для национальной команды.