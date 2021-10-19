Изменилась должность Ковальчука в сборной России

Твиттер-аккаунт Федерации хоккея России опубликовал состав тренерского штаба национальной сборной на Олимпийские игры 2022 года. Сообщается, что Илья Ковальчук стал менеджером по работе с игроками Национальной хоккейной лиги. Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявлял, что экс-хоккеист станет генеральным менеджером. Отметим, что хоккеист становился победителем Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, а в 2002 году завоевал бронзу в Солт-Лейк-Сити.