Головой пробил сопернику лицо до крови: российский хоккеист поднял на уши НХЛ

Павел Бучневич забросил шайбу и удалился до конца игры за удар соперника головой и сломанный нос, Клим Костин за 47 секунд забросил больше шайб, чем за два сезона, а Владимир Тарасенко организовал гол Ивана Барбашева — так россияне принесли «Сент-Луису» яркую победу над «Аризоной» в матче НХЛ. Также российские хоккеисты обеспечили «Нью-Йорк Рейнджерс» драматичную победу в овертайме над «Торонто»: вратарь Игорь Шестеркин отразил 40 бросков, а Артемий Панарин забросил решающую шайбу.

Фото: Официальный сайт НХЛ Официальный сайт НХЛ

"Аризона Койотис" - "Сент-Луис Блюз" - 4:7

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Ярчайший матч, особенно с точки зрения действий российских хоккеистов, выдали "Аризона" и "Сент-Луис". Интересно, что игравшие дома "Койотис" вышли на лед в традиционно гостевой белой форме, в то время как "блюзмены" надели домашний синий комплект. У гостей в первой смене вышел Владимир Тарасенко, который по-прежнему хочет покинуть клуб.

Летом "Сент-Луис" не смог обменять форварда, который внес огромный вклад в первый триумф "Блюз" в Кубке Стэнли в истории, а потом промучился два года с травмой плеча. Российский нападающий перенес три операции. Это произошло в том числе потому, что хирургическое вмешательство со стороны клубных врачей оказалось неудачным. Игрок явно обиделся, а менеджмент "Сент-Луиса" посчитал, что нет смысла платить звездную зарплату сдавшему игроку. Другое дело, что в возможность Тарасенко вернуться на свой максимальный уровень большой веры нет и у менеджеров других команд. По крайней мере, брать на себя его тяжелый контракт летом никто не пожелал.

В итоге и он сам, и руководство сказали правильные слова, а нападающий начал сезон с нотой на груди. Правда, в первом матче он провел на льду всего 12 минут, не отметившись результативными действиями.

Несмотря на выход на стартовое вбрасывание против "койотов", и тут Владимир был заявлен лишь в третьей тройке, но в итоге сыграл куда больше - 17 минут. Это стало следствием действий соотечественника Павла Бучневича, о чем пойдет речь ниже. "Аризона", набрав одно очко в первых двух встречах и получив 2:8 в прошлой встрече от "Коламбуса", на первый домашний матч сезона вышла максимально заряженной. "Койотис" обрушили на ворота Джордана Биннингтона шквал атак, Тори Крюг под давлением выбросил шайбу за пределы площадки, отправившись в штраф-бокс, а Клейтон Келлер с передач Фила Кессела и Шейна Гостисбера открыл счет: на шестой минуте "Аризона" повела 1:0.

Вскоре Крюг исправился и, перехватив шайбу у собственной синей линии, заправил Джордана Кайру на пару с Бучневичем против одного защитника. Канадец не пожадничал, а россиянин в касание расстрелял Картера Хаттона - 1:1!

Хозяева не раскисли и могли выходить вперед еще до перерыва, но вратарь "Сент-Луиса" Биннингтон совершил в концовке периода пару суперсейвов в меньшинстве. А оказались в нем "музыканты" из-за удаления Павла Бучневича до конца встречи. Россиянину очень не понравился толчок на борт от нападающего "Аризоны" Лоусона Круза, и хотя арбитры зафиксировали нарушение, Бучневич решился на самосуд, нанеся сопернику удар головой! В итоге он сломал Крузу нос, из которого брызнула кровь, за что и отправился досматривать встречу с трибуны. Кроме того, ранее россиянин зарядил локтем в голову другому нападающему "койотов" Эндрю Лэдду - так сильно, что тот упал на лед.

Освободившуюся вакансию правого нападающего первого звена занял как раз Тарасенко, и, надо сказать, что он не подвел, показав, что чувствует себя в полном порядке. Он нанес четыре броска, провел два силовых приема и закончил в итоге встречу с показателем полезности +2.

И при этом наиболее ярко он проявлял себя в подыгрыше партнерам, создавая для них моменты. Правда, в начале второго игрового отрезка тот самый Круз вновь вывел "Аризону" вперед (2:1), но на этом приятное для "койотов" закончилось.

Защитник "Сент-Луиса" Джастин Фолк на экваторе матча реализовал большинство, во второй раз восстановив равновесие и начав мощнейший и решающий отрезок своей команды (2:2). В оставшееся до конца 20-минутки время подопечные Крейга Беруби провели еще четыре безответные шайбы (6:2), решив все вопросы о победителе. Вперед гостей вывел Кайру, шайба к которому попала в зоне "Аризоны" после классного форчекинга от Тарасенко.

Потом соло исполнил не попавший в состав на первый матч сезона Клим Костин. Молодой россиянин за два предыдущих регулярных чемпионата провел в НХЛ шесть встреч, отметившись в них одной заброшенной шайбой и одной передачей, а тут он сам отличился дважды, причем в течение 47 секунд. Костин забросил пятую и шестую шайбу "Сент-Луиса".

В последний раз игрок "Сент-Луиса" забрасывал дуплетом быстрее 20 лет назад, когда Кит Ткачук отличился в игре с "Каролиной" дважды в течение 33 секунд. Итог отрезку подвел Кайру, оформивший дубль после блестящего сольного прохода. И хотя "Аризона" смогла в заключительном периоде немного подобраться к сопернику, проведя две шайбы подряд, последнее слово осталось за гостями. Тарасенко опять здорово сыграл в углу площадки и выкатил на пятак, откуда Иван Барбашев в касание не оставил шансов заменившему Хаттона Карелу Веймелке (4:7).

Для Тарасенко этот результативный балл стал первым в сезоне, а Бучневич с Барбашевым уже имели по очку в первой встрече. Всего же против "Аризоны" с результативными действиями закончили поединок аж 13 игроков "Блюз". У хозяев, несмотря на поражение, три голевых паса сделал Гостисбер, а Кессел (0+2) и Клейтон Келлер (1+1) набрали по два очка. Результативным действием отметился и российский защитник "Койотис" Илья Любушкин, который к голевой передаче добавил один бросок в створ, три силовых приема, блок-шот и нейтральный показатель полезности.

"Торонто Мэйпл Лифс" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 1:2 ОТ

Не менее важную роль сыграли россияне и в противостоянии "Рейнджерс" с "Торонто". Канадской команде остается только жалеть, что травмирован сейчас Илья Михеев. А вот у "синерубашечников" в этом плане все хорошо. Они мощно начали встречу и перебрасывали соперника со счетом 10-6, когда Мика Зибанеджад открыл счет (0:1).

Правда, после этого инициатива прочно перешла к "Мэйпл Лифс", которые очень серьезно давили. В оставшиеся почти 47 минут основного времени и за овертайм они нанесли 35 бросков в створ ворот Игоря Шестеркина против 13 выстрелов гостей. Но российский голкипер поймал кураж и выдал блестящий матч с 40 спасениями, позволив отличиться только одному нападающему "Торонто" - Майклу Бантингу (1:1).

Особенно эффектно Шестеркин останавливал главного снайпера "кленовых листьев" Остона Мэттьюса. В том числе его сейв в овертайме привел к ответной атаке нью-йоркцев, а уже после выигранного Зибанеджадом в чужой зоне вбрасывания Артемий Панарин принес "Рейнджерс" победу. Этот гол стал для россиянина, попавшего под огонь критики на старте сезона, первым в четырех проведенных встречах, зато сразу принес команде победу. В результате Шестеркин стал первой звездой встречи, а Панарин, как и Костин в матче "Аризона" - "Сент-Луис" - второй.

"Филадельфия Флайерз" - "Сиэтл Кракен" - 6:1

Самую свою пока что неудачную игру провел новичок НХЛ - клуб "Сиэтл", прилетевший в гости к "Филадельфии", впервые за шесть лет начавшей чемпионат с домашнего поражения (по буллитам от "Ванкувера").

Главный тренер "Кракена" Дэйв Хэкстол долго работал именно с "Флайерз" и дважды выводил команду в плей-офф, хотя так ни разу и не прошел с ней дальше первого раунда. На этот раз "Филадельфия" встретила Хэкстола недружелюбно, и его новая команда получила в практически родном городе пять безответных шайб за полматча.

Дальше Филиппа Грубауэра на последнем рубеже "Сиэтла" поменял вратарь Крис Дриджер, и "Флайерз" уже так часто не зажигали красный свет, но и гости ничего особого не придумали, лишь раз заставив поразив ворота Картера Харта (1:6).

У "Филадельфии" результативными действиями отметились сразу 11 игроков, но не российский защитник Иван Проворов, проведший, впрочем, добротную встречу. Он почти пять минут отыграл в меньшинстве, совершил один блок-шот и закончил игру с полезностью +1.

"Калгари Флэймз" - "Анахайм Дакс" - 2:3 ОТ