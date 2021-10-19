Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 84.59
Войти в почту

Головой пробил сопернику лицо до крови: российский хоккеист поднял на уши НХЛ

Газета.Ru
2 часа назад

Павел Бучневич забросил шайбу и удалился до конца игры за удар соперника головой и сломанный нос, Клим Костин за 47 секунд забросил больше шайб, чем за два сезона, а Владимир Тарасенко организовал гол Ивана Барбашева — так россияне принесли «Сент-Луису» яркую победу над «Аризоной» в матче НХЛ. Также российские хоккеисты обеспечили «Нью-Йорк Рейнджерс» драматичную победу в овертайме над «Торонто»: вратарь Игорь Шестеркин отразил 40 бросков, а Артемий Панарин забросил решающую шайбу.

Головой пробил сопернику лицо до крови: российский хоккеист поднял на уши НХЛ
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

"Аризона Койотис" - "Сент-Луис Блюз" - 4:7

Видео дня

Ярчайший матч, особенно с точки зрения действий российских хоккеистов, выдали "Аризона" и "Сент-Луис". Интересно, что игравшие дома "Койотис" вышли на лед в традиционно гостевой белой форме, в то время как "блюзмены" надели домашний синий комплект. У гостей в первой смене вышел Владимир Тарасенко, который по-прежнему хочет покинуть клуб.

Летом "Сент-Луис" не смог обменять форварда, который внес огромный вклад в первый триумф "Блюз" в Кубке Стэнли в истории, а потом промучился два года с травмой плеча. Российский нападающий перенес три операции. Это произошло в том числе потому, что хирургическое вмешательство со стороны клубных врачей оказалось неудачным. Игрок явно обиделся, а менеджмент "Сент-Луиса" посчитал, что нет смысла платить звездную зарплату сдавшему игроку. Другое дело, что в возможность Тарасенко вернуться на свой максимальный уровень большой веры нет и у менеджеров других команд. По крайней мере, брать на себя его тяжелый контракт летом никто не пожелал.

В итоге и он сам, и руководство сказали правильные слова, а нападающий начал сезон с нотой на груди. Правда, в первом матче он провел на льду всего 12 минут, не отметившись результативными действиями.

Несмотря на выход на стартовое вбрасывание против "койотов", и тут Владимир был заявлен лишь в третьей тройке, но в итоге сыграл куда больше - 17 минут. Это стало следствием действий соотечественника Павла Бучневича, о чем пойдет речь ниже. "Аризона", набрав одно очко в первых двух встречах и получив 2:8 в прошлой встрече от "Коламбуса", на первый домашний матч сезона вышла максимально заряженной. "Койотис" обрушили на ворота Джордана Биннингтона шквал атак, Тори Крюг под давлением выбросил шайбу за пределы площадки, отправившись в штраф-бокс, а Клейтон Келлер с передач Фила Кессела и Шейна Гостисбера открыл счет: на шестой минуте "Аризона" повела 1:0.

Вскоре Крюг исправился и, перехватив шайбу у собственной синей линии, заправил Джордана Кайру на пару с Бучневичем против одного защитника. Канадец не пожадничал, а россиянин в касание расстрелял Картера Хаттона - 1:1!

Хозяева не раскисли и могли выходить вперед еще до перерыва, но вратарь "Сент-Луиса" Биннингтон совершил в концовке периода пару суперсейвов в меньшинстве. А оказались в нем "музыканты" из-за удаления Павла Бучневича до конца встречи. Россиянину очень не понравился толчок на борт от нападающего "Аризоны" Лоусона Круза, и хотя арбитры зафиксировали нарушение, Бучневич решился на самосуд, нанеся сопернику удар головой! В итоге он сломал Крузу нос, из которого брызнула кровь, за что и отправился досматривать встречу с трибуны. Кроме того, ранее россиянин зарядил локтем в голову другому нападающему "койотов" Эндрю Лэдду - так сильно, что тот упал на лед.

Освободившуюся вакансию правого нападающего первого звена занял как раз Тарасенко, и, надо сказать, что он не подвел, показав, что чувствует себя в полном порядке. Он нанес четыре броска, провел два силовых приема и закончил в итоге встречу с показателем полезности +2.

И при этом наиболее ярко он проявлял себя в подыгрыше партнерам, создавая для них моменты. Правда, в начале второго игрового отрезка тот самый Круз вновь вывел "Аризону" вперед (2:1), но на этом приятное для "койотов" закончилось.

Защитник "Сент-Луиса" Джастин Фолк на экваторе матча реализовал большинство, во второй раз восстановив равновесие и начав мощнейший и решающий отрезок своей команды (2:2). В оставшееся до конца 20-минутки время подопечные Крейга Беруби провели еще четыре безответные шайбы (6:2), решив все вопросы о победителе. Вперед гостей вывел Кайру, шайба к которому попала в зоне "Аризоны" после классного форчекинга от Тарасенко.

Потом соло исполнил не попавший в состав на первый матч сезона Клим Костин. Молодой россиянин за два предыдущих регулярных чемпионата провел в НХЛ шесть встреч, отметившись в них одной заброшенной шайбой и одной передачей, а тут он сам отличился дважды, причем в течение 47 секунд. Костин забросил пятую и шестую шайбу "Сент-Луиса".

В последний раз игрок "Сент-Луиса" забрасывал дуплетом быстрее 20 лет назад, когда Кит Ткачук отличился в игре с "Каролиной" дважды в течение 33 секунд. Итог отрезку подвел Кайру, оформивший дубль после блестящего сольного прохода. И хотя "Аризона" смогла в заключительном периоде немного подобраться к сопернику, проведя две шайбы подряд, последнее слово осталось за гостями. Тарасенко опять здорово сыграл в углу площадки и выкатил на пятак, откуда Иван Барбашев в касание не оставил шансов заменившему Хаттона Карелу Веймелке (4:7).

Для Тарасенко этот результативный балл стал первым в сезоне, а Бучневич с Барбашевым уже имели по очку в первой встрече. Всего же против "Аризоны" с результативными действиями закончили поединок аж 13 игроков "Блюз". У хозяев, несмотря на поражение, три голевых паса сделал Гостисбер, а Кессел (0+2) и Клейтон Келлер (1+1) набрали по два очка. Результативным действием отметился и российский защитник "Койотис" Илья Любушкин, который к голевой передаче добавил один бросок в створ, три силовых приема, блок-шот и нейтральный показатель полезности.

"Торонто Мэйпл Лифс" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 1:2 ОТ

Не менее важную роль сыграли россияне и в противостоянии "Рейнджерс" с "Торонто". Канадской команде остается только жалеть, что травмирован сейчас Илья Михеев. А вот у "синерубашечников" в этом плане все хорошо. Они мощно начали встречу и перебрасывали соперника со счетом 10-6, когда Мика Зибанеджад открыл счет (0:1).

Правда, после этого инициатива прочно перешла к "Мэйпл Лифс", которые очень серьезно давили. В оставшиеся почти 47 минут основного времени и за овертайм они нанесли 35 бросков в створ ворот Игоря Шестеркина против 13 выстрелов гостей. Но российский голкипер поймал кураж и выдал блестящий матч с 40 спасениями, позволив отличиться только одному нападающему "Торонто" - Майклу Бантингу (1:1).

Особенно эффектно Шестеркин останавливал главного снайпера "кленовых листьев" Остона Мэттьюса. В том числе его сейв в овертайме привел к ответной атаке нью-йоркцев, а уже после выигранного Зибанеджадом в чужой зоне вбрасывания Артемий Панарин принес "Рейнджерс" победу. Этот гол стал для россиянина, попавшего под огонь критики на старте сезона, первым в четырех проведенных встречах, зато сразу принес команде победу. В результате Шестеркин стал первой звездой встречи, а Панарин, как и Костин в матче "Аризона" - "Сент-Луис" - второй.

"Филадельфия Флайерз" - "Сиэтл Кракен" - 6:1

Самую свою пока что неудачную игру провел новичок НХЛ - клуб "Сиэтл", прилетевший в гости к "Филадельфии", впервые за шесть лет начавшей чемпионат с домашнего поражения (по буллитам от "Ванкувера").

Главный тренер "Кракена" Дэйв Хэкстол долго работал именно с "Флайерз" и дважды выводил команду в плей-офф, хотя так ни разу и не прошел с ней дальше первого раунда. На этот раз "Филадельфия" встретила Хэкстола недружелюбно, и его новая команда получила в практически родном городе пять безответных шайб за полматча.

Дальше Филиппа Грубауэра на последнем рубеже "Сиэтла" поменял вратарь Крис Дриджер, и "Флайерз" уже так часто не зажигали красный свет, но и гости ничего особого не придумали, лишь раз заставив поразив ворота Картера Харта (1:6).

У "Филадельфии" результативными действиями отметились сразу 11 игроков, но не российский защитник Иван Проворов, проведший, впрочем, добротную встречу. Он почти пять минут отыграл в меньшинстве, совершил один блок-шот и закончил игру с полезностью +1.

"Калгари Флэймз" - "Анахайм Дакс" - 2:3 ОТ

Не самый удачный матч провел защитник "Калгари" Никита Задоров, который по разу бросил по воротам, провел силовой прием и заблокировал чужой бросок, но при этом аж четыре раза терял шайбу, пусть это и не привело к голам в ворота его команды. "Калгари" дважды по ходу встречи вели в счете. С передач Джонни Годро отличились перешедший из "Тампы" обладатель Кубка Стэнли Блэйк Коулмэн и Элиас Линдхольм. Но "Дакс" оба раза отыгрывались, а в овертайме Джейми Драйсдейл принес отлично начавшим чемпионат "уткам" победу.

Хоккей,Крис Дриджер,Клейтон Келлер,Дэйв Хэкстол,Элиас Линдхольм,Илья Любушкин,Джастин Фолк,Джордан Биннингтон,Никита Задоров,Игорь Шестеркин,Иван Барбашев,Фил Кессел,Джонни Годро,Клим Костин,Филипп Грубауэр,Иван Проворов,Павел Бучневич,Владимир Тарасенко,Артемий Панарин,Илья Михеев,Консервативная партия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители