Хоккеист Мусатов досрочно вышел на свободу

Бывший нападающий КХЛ Игорь Мусатов, которого осенью 2020 года приговорили к четырем годам колонии за мошенничество с криптовалютой, вышел на свободу досрочно, пишет Телеграм-канал Baza.

Фото: Официальный сайт ХК "Витязь" Официальный сайт ХК "Витязь"

По данным канала, хоккеист был выпущен условно-досрочно решением Бабушкинского суда Москвы. Из СИЗО Мусатова забрал адвокат. Экс-форварду нужно будет зарегистрироваться у инспекторов. В будущем он планирует продолжить работу детским тренером. Как следует из постановления суда, Мусатов должен трудоустроиться в течение месяца после освобождения.

Как ранее сообщала «Газета.ру», Мусатов был приговорен Пресненским судом Москвы к четырем годам колонии общего режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Его задержали годом ранее после драки с охранником торгового центра. К этому моменту он уже около полутора лет находился в федеральном розыске. Как сообщало издание, в 2018 году он договорился с владельцем одной из фирм по разработке программного обеспечения, что продаст ему биткоины по заниженной цене на общую сумму $800 тысяч (по курсу на 19 февраля 2018 года это составляло 45,3 млн рублей).