Хоккеист Мусатов досрочно вышел на свободу

Бывший нападающий КХЛ Игорь Мусатов, которого осенью 2020 года приговорили к четырем годам колонии за мошенничество с криптовалютой, вышел на свободу досрочно, пишет Телеграм-канал Baza.
По данным канала, хоккеист был выпущен условно-досрочно решением Бабушкинского суда Москвы. Из СИЗО Мусатова забрал адвокат. Экс-форварду нужно будет зарегистрироваться у инспекторов. В будущем он планирует продолжить работу детским тренером. Как следует из постановления суда, Мусатов должен трудоустроиться в течение месяца после освобождения.
Как ранее сообщала «Газета.ру», Мусатов был приговорен Пресненским судом Москвы к четырем годам колонии общего режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Его задержали годом ранее после драки с охранником торгового центра. К этому моменту он уже около полутора лет находился в федеральном розыске. Как сообщало издание, в 2018 году он договорился с владельцем одной из фирм по разработке программного обеспечения, что продаст ему биткоины по заниженной цене на общую сумму $800 тысяч (по курсу на 19 февраля 2018 года это составляло 45,3 млн рублей).
На заключение сделки Мусатов не явился. Вместо него бизнесмен передал деньги якобы доверенному лицу Мусатова. Обещанную криптовалюту предприниматель так и не получил. По данным следствия, для совершения аферы Мусатов и два его подельника арендовали офис в центре Москвы и переоборудовали его под банковское помещение. Деньги они поделили между собой.