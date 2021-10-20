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Овечкин вышел на 33-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Спорт-Экспрессиещё 1
1 час назад

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (6:3).

Овечкин вышел на 33-е место среди лучших бомбардиров НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, в активе россиянина стало 1326 (734+592) очков в 1200 матчах в лиге. Он вновь обошел капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби (1325) и сравнялся с легендой «Баффало» Жильбером Перро (1326), который занимает 33-е место по очкам среди лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Ближайшие цели Овечкина — Пьер Тарджон (1327) и Майк Гартнер (1335). Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки, в активе которого 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах.

Хоккей,Майк Гартнер,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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