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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

News.ruиещё 16
2 часа назад

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команда «Вашингтон» в гостях обыграла «Оттаву» со счётом 7:5. Об этом сообщает ТАСС.

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ
Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire viDanny Murphy/Icon Sportswire vi

В составе Вашингтона хет-трик на счету Ти Джея Оши, две шайбы забросил россиянин Александр Овечкин, по одному разу отличились Ник Дженсен и Джон Карлсон.

После этого матча на счету Овечкина 737 заброшенных шайб в НХЛ, он занимает пятое мест в списке лучших снайперов в истории лиги. Его опережают Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

«Вашингтон» одержал четвёртую победу в шести матчах и занимает второе место в таблице Столичного дивизиона с 10 очками. Следующая игра пройдёт 28 октября дома, столичный клуб будет встречать на своей площадке «Детройт».

Ранее Александр Овечкин назвал большой честью оказаться в списке снайперов по числу голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). По словам спортсмена, он делает свою работу и пользуется шансами, которые ему выпадают.

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