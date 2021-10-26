Хоккеист СКА побил рекорд Овечкина

Шестнадцатилетний нападающий клуба КХЛ СКА Матвей Мичков, получивший вызов в сборнудю России, стал самым молодым игроком в истории национальной команды. Состав сборной опубликован на сайте Федерации хоккея России.
Таким образом, Мичков опередил Александра Овечкина, который получил вызов в национальную сборную в 17-летнем возрасте.
Сборная примет участие в первом этапе Еврохоккейтура – Кубке Карьяла.
Полностью ее состав выглядит так. Вратари Ярослав Аскаров (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Владимир Галкин («Автомобилист»).
Защитники Александр Никишин, Егор Савиков (оба - «Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все – СКА), Семен Чистяков («Авангард»), Никита Новиков («Динамо» М), Владимир Грудинин (ЦСКА).
Нападающие Данил Башкиров («Салават Юлаев»), Артем Галимов, Дмитрий Воронков, Илья Сафонов (все - «Ак Барс»), Дмитрий Рашевский, Иван Дидковский (оба - «Динамо» М), Никита Тертышный («Трактор»), Никита Чибриков, Федор Свечков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков (все – СКА), Илья Федотов («Торпедо»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Павел Тютнев («Локомотив»), Василий Пономарев («Спартак»).