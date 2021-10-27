«Было глупо давать ему $9 млн». Фанаты критикуют Капризова

В шести матчах у него ни одного гола, уже можно паниковать?

Лучший новичок НХЛ, лучший бомбардир «Миннесоты» и восьмой снайпер лиги в прошлом сезоне Кирилл Капризов перестал забивать. За шесть матчей у него ноль голов, а главный тренер «дикарей» Дин Эвасон уже публично высказывает ему претензии. Что происходит?

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«Капризов не в лучшей форме. «Миннесоте» нужно больше от её суперзвезды»

Обозреватели «Миннесоты» считают, что Капризов как не в своей тарелке – вместо того чтобы подтверждать свой статус главной звезды команды, он выглядит потерянным и не оправдывает больших ожиданий.

«Старт сезона со всеми камбэками «Миннесоты» и кучей голов в домашних матчах затмевал этот факт, но молодая звезда Капризов никак не может войти в ритм и уже второй матч играет ужасно. У него пять передач, но нет голов, и не сказать, что ему просто не везёт. Он мало бросает – всего 13 бросков в створ из 26 в сторону ворот, и только один жалкий уб

Может, контракт на $ 9 млн лежит на его плечах тяжёлым грузом, или дело в пристальном внимании к нему соперников или чём-то ещё, но это не тот старт, который себе представлял Капризов.

Он демонстрирует раздражение на льду, не так уж хорошо катается и явно пытается прессинговать, постоянно пробуя зайти в зону в одиночку против троих или теряя шайбу во всех трёх зонах, особенно в зоне атаки», — пишет The Athletic.

«Несмотря на то что Капризов набирает в среднем по очку за матч, он переживает спад. По крайней мере, по тем высоким стандартам, которые идут о бок со званием самого дорогого игрока в истории клуба.

После заключения пятилетнего соглашения на $ 45 млн его результаты оставляют желать лучшего. У 24-летнего россиянина нет ни одного гола и, хотя его пять передач, несомненно, были полезны, «Миннесоте» нужно больше от её суперзвезды.

Если вы посмотрите все смены Капризова в этом сезоне, то поймёте, что он не в самой лучшей форме. Особенно это было заметно в матче с «Нэшвиллом». Капризов довольно небрежно обращался с шайбой, шёл в обводку в окружении нескольких соперников в зоне атаки вместо того, чтобы сыграть попроще на своих партнёров.

Плюс у него всего 13 бросков – слишком мало для игрока с лучшим броском в команде. Для сравнения, у защитника Мэтта Дамбы 21 бросок в пяти матчах.

Тренер Дин Эвасон считает, что все проблемы идут от того, что Капризов хочет быть решающим фактором в каждом матче. Капризов знает, что после прошлого сезона и нового контракта от него ждут фантастических результатов.

То, что он хочет оправдать ожидания, это не плохо. Просто это не самый эффективный способ делать своё дело. Будет интересно посмотреть, как Капризов станет выбираться из кризиса. В прошлом сезоне у него тоже было достаточно голевых засух, но за ними всегда следовал подъём. Однако в этом сезоне соперники опекают его гораздо внимательнее», — пишет Pioneer press.

«Было глупо давать Капризову $9 млн после 55 матчей»

Болельщики тоже расстроены, хотя часть из них защищает Кирилла.

«Капризов сначала играл плохо по своим стандартам, а теперь он просто играет плохо».

«Капризов по-прежнему без голов, сегодня была его худшая игра в сезоне».

«Либо Капризову переплатили, либо клубу надо понять, как расшевелить его».

«Капризов хороший игрок, но было глупо давать ему $ 9 млн после 55 матчей».

«Он хоть раз выиграл борьбу за шайбу в этом году?»

«Ещё одна кошмарная игра Капризова».

«Можно начинать переживать за Капризова? Он непохож на себя образца прошлого сезона».

«Капризов и Эк не подходят друг к другу по стилю. Разбейте уже их связку».

«Фанаты «Миннесоты» любят переживать по таким вещам, как Капризов. Ребят, прошло всего шесть матчей».

«У этого парня есть характер. Он разберётся с этим»

Эвасон считает, что все проблемы Капризова от переизбытка желания быть лидером: «Вы можете спросить его об этом, и я уверен, что он ответит то же самое. Мы немного побеседовали с ним перед матчем. Я знаю, что он это понимает. Сейчас он пытается делать слишком много. На льду к нему особое внимание со стороны соперников. И когда он пытается сделать слишком много или сделать что-то особенное, пробует кого-то обыграть, то это не удаётся, потому что на нём концентрируется не один соперник. Все пять человек на льду следят за ним. Поэтому, если он пытается обыграть кого-то один в один, это оборачивается потерей. Если он пытается сыграть более изящно, это тоже приводит к потере. Но, как мы знаем, у этого парня есть характер. И он разберётся с этим», — говорил Эвасон.

Любопытно, что Капризову и в прошлом сезоне твердили, что надо больше бросать, и он даже обещал исправиться, хотя и признавался, что любит делать передачи даже тогда, когда сам находится в убойной позиции.

Но прошлый сезон Капризов начал с шайбы в овертайме дебютного матча, и никто не думал его откровенно критиковать. Наоборот, все в едином порыве записывались в фанаты россиянина. А между прочим, за первым матчем последовало шесть безголевых, за которые он нанёс только 10 бросков, но никто не жаловался. Кирилл радовал хитами, передачами, и даже моменты, которые не превращались в голы, становились предметом обсуждения.

Капризов действительно стал бросать больше, где-то на второй месяц в НХЛ, и закончил чемпионат вторым в команде по этому показателю. Сейчас ему и правда может быть тяжелее – соперники его изучили, он для них – главная цель, которую надо закрыть, и готовы к нему.

Как правильно заметил Эвасон, Кирилл – парень крепкий и с характером и в конечном итоге найдёт выход из этой ситуации. Талант у него есть, опыта – навалом, светлая голова и желание побеждать присутствуют.

Ему надо запастить терпением, справиться с пристальным вниманием не только со стороны соперников, но и прессы. Теперь, когда он выходит на лёд в ранге самого дорогого игрока команды, его игру будут разбирать под микроскопом. И требовать от него будут намного больше, чем в прошлом году.