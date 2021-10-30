Российский хоккеист выпал из окна 25 этажа

В Москве произошел инцидент с участием российского хоккеиста Ивана Биткина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Спортсмен выпал из окна 25 этажа жилого дома на Хорошевском шоссе. Игрок упал на козырек подъезда. О его состоянии не сообщается. Другие подробности происшествия не приводятся.

Биткин известен по выступлениям во втором по значимости дивизионе в России — Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Он играл за «Торос», «Ценг Тоу» и «Звезду». Всего в активе защитника 83 матча в лиге в которых он забросил две шайбы и сделал четыре голевые передачи.