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Российский хоккеист выпал из окна 25 этажа

Lenta.ru
13 минут назад

В Москве произошел инцидент с участием российского хоккеиста Ивана Биткина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Российский хоккеист выпал из окна 25 этажа
Фото: youtubeyoutube

Спортсмен выпал из окна 25 этажа жилого дома на Хорошевском шоссе. Игрок упал на козырек подъезда. О его состоянии не сообщается. Другие подробности происшествия не приводятся.

Что известно о выпавшей с детьми из окна москвичке

Биткин известен по выступлениям во втором по значимости дивизионе в России — Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Он играл за «Торос», «Ценг Тоу» и «Звезду». Всего в активе защитника 83 матча в лиге в которых он забросил две шайбы и сделал четыре голевые передачи.

В феврале этого года из окна выпала подруга российского бойца смешанного стиля (ММА) Арсена Батырова. Девушка погибла.

Хоккей,Иван Биткин,
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