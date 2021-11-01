«Ак Барс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Казанский "Ак Барс" дома обыграл омский "Авангард" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 639 зрителей.

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Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Стивен Кэмпфер (3-я минута) и Даниил Тарасов (51), у гостей отличился Вилле Покка (48).

В первом периоде матча шайба вылетела за пределы площадки и попала в зрителя. Юного болельщика отвели в подтрибунное помещение для оказания медицинской помощи. Впоследствии ему вручили памятные подарки от клуба.