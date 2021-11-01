Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 84.52
Войти в почту

"Ак Барс" обыграл "Авангард" в матче чемпионата КХЛ

ТАССиещё 5
2 часа назад

Казанский "Ак Барс" дома обыграл омский "Авангард" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 639 зрителей.

«Ак Барс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ
Фото: ТАССТАСС

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Стивен Кэмпфер (3-я минута) и Даниил Тарасов (51), у гостей отличился Вилле Покка (48).

В первом периоде матча шайба вылетела за пределы площадки и попала в зрителя. Юного болельщика отвели в подтрибунное помещение для оказания медицинской помощи. Впоследствии ему вручили памятные подарки от клуба.

В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" занимает четвертое место, имея в активе 34 очка после 26 матчей. "Авангард" располагается на шестой строчке с 26 очками в 23 играх. В следующей встрече 4 ноября "Ак Барс" примет новосибирскую "Сибирь", омский клуб в гостях сыграет с "Нефтехимиком" из Нижнекамска 3 ноября.

Хоккей,Даниил Тарасов,ХК Ак Барс,ХК Авангард,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители