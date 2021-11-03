Экс-игрок КХЛ умер после потери сознания во время матча в возрасте 24 лет

"Со скорбью в сердцах мы сообщаем о смерти Садецки и выражаем соболезнования его близким. Клуб не будет раскрывать дополнительную информацию до консультации с родными Бориса", - говорится в сообщении.

Игрок потерял сознание в конце октября. Он был сразу доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти. С 2016 по 2018 год Садецки играл за братиславский "Слован" , который выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Николай Гудин умер в возрасте 69 лет. В организации выразили соболезнования семье, друзьям, коллегам и ученикам специалиста. Гудин является заслуженным тренером России. Он возглавлял сборную страны с 2006 по 2010 год. Пост наставника национальной команды он покинул после зимних Олимпийских игр — 2010 в канадском Ванкувере. Также он работал в сборной России на Олимпиадах в Альбервиле, Лиллехаммере и Нагано.