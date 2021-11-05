Капризов высказался о первой забитой шайбе в сезоне

«Я очень счастлив. Конечно, это большое облегчение — наконец-то забить шайбу. А в целом я просто очень доволен игрой. Чувствуешь себя намного лучше, когда забрасываешь первую шайбу. Я был сосредоточен на том, чтобы забить, уже после второго-третьего матча, когда не мог отличиться. Так что нацеленность на ворота у меня была. Конечно, этот гол придаст мне дополнительную уверенность. Но не стоит думать о том, что ты не можешь забить. Просто играй в хоккей, делай всё правильно, и голы придут. Вот на чём нужно сосредоточиться», — цитирует Капризова официальный сайт НХЛ.