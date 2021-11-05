Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
0° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

На Кубани юниорские хоккейные команды передрались на разминке: видео

Ювелина Бернст
41 минуту назад

В Краснодарском крае игроки ХК «Сочи» напали на «Полярных волков 2013» на разминке, сообщает «Подъем».

Причиной стало нарушение «кодекса пацана», сказал глава оргкомитета Кубка Содружества Константин Большаков.

Он объяснил, что во время раскатки команды разминаются каждая на своей половине. И есть негласное правило: «если выкатываешься на территорию соперника, ты уже как бы посягаешь на него». Кто-то из якутских игроков заехал на половину сочинской команды.

По словам Большакова, тренеры команд пожали друг другу руки, однако извинений не последовало. Он уточнил, что у детей нет ни переломов, ни трещин.

Но на следующие соревнования организаторы внесут пункт, что команда может быть снята, если выявится, что она стала зачинщиком драки во время разминки, добавил Большаков.

Хоккей,Видео,Константин Большаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители