На Кубани юниорские хоккейные команды передрались на разминке: видео

В Краснодарском крае игроки ХК «Сочи» напали на «Полярных волков 2013» на разминке, сообщает «Подъем».

Причиной стало нарушение «кодекса пацана», сказал глава оргкомитета Кубка Содружества Константин Большаков.

Он объяснил, что во время раскатки команды разминаются каждая на своей половине. И есть негласное правило: «если выкатываешься на территорию соперника, ты уже как бы посягаешь на него». Кто-то из якутских игроков заехал на половину сочинской команды.

По словам Большакова, тренеры команд пожали друг другу руки, однако извинений не последовало. Он уточнил, что у детей нет ни переломов, ни трещин.