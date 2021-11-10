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Знарок покинул сборную России

Спорт день за днемиещё 4
56 минут назад

Консультант сборной России по хоккею Олег Знарок покинул расположение команды по состоянию здоровья.

Знарок покинул сборную России
Фото: EPAEPA

«После прилета в Финляндию почувствовал недомогание, есть симптомы ОРВИ. Сейчас поеду лечиться в Петербург.

Жалко, что так вышло. У нас в сборной собрались хорошие ребята. Желаю им удачно выступить на турнире!

Конечно, буду смотреть все игры, общаться с тренерским штабом по видеосвязи. Впереди нас ждет много работы и все самые важные турниры», — цитирует Знарка пресс-служба Федерации хоккея России.

Ближайшие игры сборной России пройдут на Кубке Карьяла:

11 ноября. 19:30 мск: Россия — Финляндия

13 ноября. 15:00 мск: Швеция — Россия

14 ноября. 14:30 мск: Чехия — Россия

Командой будет руководить Олег Браташ. Позже нашей команде предстоит выступить на Кубке Первого канала с 16 по 19 декабря под руководством Алексея Жамнова. Соперниками также станут сборные стран Финляндии, Швеции и Чехии.

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