Знарок покинул сборную России

Консультант сборной России по хоккею Олег Знарок покинул расположение команды по состоянию здоровья.
«После прилета в Финляндию почувствовал недомогание, есть симптомы ОРВИ. Сейчас поеду лечиться в Петербург.
Жалко, что так вышло. У нас в сборной собрались хорошие ребята. Желаю им удачно выступить на турнире!
Конечно, буду смотреть все игры, общаться с тренерским штабом по видеосвязи. Впереди нас ждет много работы и все самые важные турниры», — цитирует Знарка пресс-служба Федерации хоккея России.
Ближайшие игры сборной России пройдут на Кубке Карьяла:
11 ноября. 19:30 мск: Россия — Финляндия
13 ноября. 15:00 мск: Швеция — Россия
14 ноября. 14:30 мск: Чехия — Россия
Командой будет руководить Олег Браташ. Позже нашей команде предстоит выступить на Кубке Первого канала с 16 по 19 декабря под руководством Алексея Жамнова. Соперниками также станут сборные стран Финляндии, Швеции и Чехии.