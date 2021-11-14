Амнистия Кузнецова: когда с нападающего снимут дисквалификацию

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сможет выступить на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Федерация хоккея России (ФХР), по сообщениями инсайдеров, достигла договоренности с Международной хоккейной федерацией (ИИХФ) о сокращении срока дисквалификации центрального нападающего за употребление кокаина.

Фото: Официальный сайт НХЛ Официальный сайт НХЛ

Амнистия Кузнецова

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Федерации хоккея России (ФХР) удалось добиться важнейшего кадрового решения в преддверии Олимпийских игр в Пекине. По всей видимости, на главном турнире четырехлетия сможет сыграть нападающий Евгений Кузнецов.

"У меня есть инсайд. По моей информации, вопрос практически решен. Не буду говорить, откуда это знаю. Но, по моей информации, вопрос практически решен. Кузнецов будет на Олимпийских играх", — сообщил накануне комментатор Александр Кузмак.

Уже 14 ноября данную информацию подтвердил Metaratings, сообщивший, что штаб национальной команды действительно смог договориться с Международной хоккейной федерацией (ИИХФ) о сокращении срока дисквалификации хоккеиста.

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" был в 2019 году дисквалифицирован ИИХФ на четыре года вследствие нарушения антидопинговых правил.

В пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года на чемпионате мира в Словакии, обнаружили кокаин. Это никак не повлияло на выступления россиянина в Национальной хоккейной лиге, поскольку она не подписала кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA). За океаном, правда, серьезно отнеслись к данной ситуации. С игроком провели серьезные беседы и клуб, и лига, после чего Кузнецов даже получил несколько матчей дисквалификации и штраф от "Вашингтона".

Проблема центрфорвардов

Для сборной России амнистия Кузнецова имеет колоссальное значение. Команда получает усиление в виде звезды, участие которой в олимпийском турнире еще недавно считалось невозможным. Но главное в позиции Евгения на льду и ситуации с центрфорвардами в России. Их в стране необходимого класса просто категорически недостаточно. Есть суперзвездный Евгений Малкин из "Питтсбург Пингвинз", который до сих пор травмирован, хоть и должен восстановиться к олимпийскому турниру. Непонятно, в какой он будет при этом форме. Ну а дальше сильнейшими российскими центральными нападающими являются, пожалуй, Владислав Наместников ("Детройт Ред Уингз") и Иван Барбашев ("Сент-Луис Блюз"). Это качественные игроки, которые проводят по-настоящему приличный сезон, но ни в сборной США, ни - тем более - в национальной команде Канады они бы даже близко не рассматривались в числе кандидатов на поездку в Пекин.

При огромном количестве шикарных вратарей и крайних нападающих российский хоккей давно страдает от нехватки защитников и центрфорвардов экстрауровня. А позиция центрального нападающего является краеугольным камне в построении командной игры. Это амплуа, которое связывает игру всего звена и доставляет передачи на фланги.

Сезон возрождения

Дисквалификация Кузнецова всегда была проблемой для сборной России в перспективе Олимпийских игр в Пекине и участия в них энхаэловцев, но при этом сам российский нападающий еще не так давно нещадно критиковался за свою игру. Евгений абсолютно провалил прошлый сезон, набрав 29 (9+20) очков в 41 матче. При этом он только раз забросил при численном преимуществе и набрал в большинстве лишь восемь очков. Да и просто играл ужасно, учитывая его уровень. Кроме того, центрфорвард постоянно попадал в неприятные ситуации за пределами льда, как с "русской вечеринкой" в номере на выездном турне, вопреки коронавирусным ограничениям, из-за чего он надолго попал в ковид-протокол и не мог играть.

Дошло до того, что менджмент "Вашингтона" всерьез рассматривал вариант с обменом россияниня, несмотря на его дружбу с Александром Овечкиным, капитаном, царем и почти божеством "Кэпиталз", чей авторитет непререкаем. Обмена не случилось, а Кузнецов по-настоящему взялся за ум.