Овечкин набрал очередное очко за "Вашингтон"

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче против "Питтсбург Пингвинз". Один из лучших снайперов в истории НХЛ отдал голевой пас своему партнеру Гарнету Хэтэуэю.
Также в ассистенты записали Тревора Ван Римсдайка. Также в составе "Кэпиталз" к моменту окончания второго периода отличились защитник Мартин Фехервари, нападающий Даниэль Спронг и Конор Шири. За "Пингвинз" забил Джейк Гюнцель. Отметим, что это 13-ая голевая передача в исполнении Овечкина в этом сезоне. На счету российского форварда уже 25 очков в 15 матчах. Всего на его счету 1345 (742+603) очков в 1212 встречах в НХЛ. В списке лучших бомбардиров НХЛ Овечкин располагается на третьем месте.
Кроме того, Александр забросил 12 шайб и является вторым снайпером лиги, а также седьмым ассистентом. Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал выход Александра Овечкина на четвертое место в лиге по заброшенным шайбам.