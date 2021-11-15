Овечкин набрал очередное очко за "Вашингтон"

Также в ассистенты записали Тревора Ван Римсдайка. Также в составе "Кэпиталз" к моменту окончания второго периода отличились защитник Мартин Фехервари, нападающий Даниэль Спронг и Конор Шири. За "Пингвинз" забил Джейк Гюнцель. Отметим, что это 13-ая голевая передача в исполнении Овечкина в этом сезоне. На счету российского форварда уже 25 очков в 15 матчах. Всего на его счету 1345 (742+603) очков в 1212 встречах в НХЛ. В списке лучших бомбардиров НХЛ Овечкин располагается на третьем месте.