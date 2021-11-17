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Передача Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Монреаль» в матче НХЛ

RT на русскомиещё 4
3 часа назад

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейджерс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс».

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Монреаль»
Фото: APAP

Встреча, проходившая на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Рейнджерс» отличились Каапо Какко, Крис Крайдер и Жюльен Готье. У гостей забросили Кристиан Дворак и Джош Андерсон.

Российский форвард хозяев Артемий Панарин отметился результативной передачей. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 31 бросок из 33. Защитник «Монреаля» Александр Романов не отметился результативными действиями.

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