Передача Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Монреаль»

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейджерс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс».

Встреча, проходившая на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.