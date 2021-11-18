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Олимпийский чемпион обвинил НХЛ в изнасиловании мирового хоккея

Lenta.ru
2 часа назад

Бывший голкипер сборной СССР Александр Пашков высказался о ситуации с возможным отказом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отправлять игроков на Олимпийские игры в Пекин. Об этом сообщает Russia-Hockey.ru.

Олимпийский чемпион обвинил НХЛ в изнасиловании мирового хоккея
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Олимпийский чемпион обвинил НХЛ в изнасиловании мирового хоккея.

«Они намерены тянуть с объявлением решения об участии в Олимпиаде до последнего. То есть до 10 января все будут стоять на ушах», — добавил Пашков.

Он также отметил, что возможное отсутствие на Олимпиаде игроков НХЛ негативно повлияет не только на Международную федерацию хоккея (IIHF), но и на шансы сборной России победить на турнире. Это связано с тем, что в тренерском штабе команды много тренеров, которые плохо знакомы с Континентальной хоккейной лигой.

В октябре заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал, что лига может запретить хоккеистам участвовать в Олимпиаде по соображениям безопасности. В начале сентября организация официально объявила, что разрешит игрокам выступить в Пекине. Соревнования пройдут в феврале.

Хоккей,Билл Дэйли,Александр Пашков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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