Олимпийский чемпион обвинил НХЛ в изнасиловании мирового хоккея.

Бывший голкипер сборной СССР Александр Пашков высказался о ситуации с возможным отказом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отправлять игроков на Олимпийские игры в Пекин. Об этом сообщает Russia-Hockey.ru.

«Они намерены тянуть с объявлением решения об участии в Олимпиаде до последнего. То есть до 10 января все будут стоять на ушах», — добавил Пашков.

Он также отметил, что возможное отсутствие на Олимпиаде игроков НХЛ негативно повлияет не только на Международную федерацию хоккея (IIHF), но и на шансы сборной России победить на турнире. Это связано с тем, что в тренерском штабе команды много тренеров, которые плохо знакомы с Континентальной хоккейной лигой.