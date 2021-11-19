"Калгари" разгромил "Баффало" в матче НХЛ

"Калгари" со счетом 5:0 победил "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: © AP Photo/Matt Slocum © AP Photo/Matt Slocum

Шайбы забросили Джонни Гудро (11-я и 36-я минуты), Эндрю Манджапане (22, 35), Мэттью Ткачук (34). В эпизоде со вторым голом Манджапане результативной передачей отметился российский защитник Никита Задоров, который набрал четвертое очко (два гола + две передачи) в 12 матчах текущего сезона.

"Калгари" занимает второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 23 очка в 17 матчах. "Баффало" идет на шестой строчке Атлантического дивизиона с 16 очками за 16 игр.