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Кирилл Капризов провёл самый результативный матч за карьеру в НХЛ, установив личный рекорд

Чемпионат.comиещё 13
1 час назад

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой хозяев со 7:2.

Капризов установил личный рекорд в НХЛ
Фото: ETHAN MILLER/GETTY IMAGESETHAN MILLER/GETTY IMAGES

В составе победителей забивали Рем Питлик, Кирилл Капризов, Райан Хартман, Алекс Голигоски, Фредерик Годро, Матс Цуккарелло и Виктор Раск. Также на счету Капризова три результативные передачи. Российский форвард провёл самый результативный матч за карьеру в НХЛ, установив личный рекорд. Капризов впервые набрал четыре очка в матче НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне россиянин провёл 16 матчей, в которых отметился 15 (4+11) очками при показателе полезности «0» и восьми минутах штрафного времени.

Хоккей,Фредерик Годро,Райан Хартман,Виктор Раск,Алекс Голигоски,Кирилл Капризов,Матс Цуккарелло,
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