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«Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе», Овечкин забил 744-й гол за карьеру в НХЛ

Чемпионат.comиещё 6
2 часа назад

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Овечкин забил 744-й гол за карьеру в НХЛ
Фото: ReutersReuters

В составе победителей забивали по дублю оформили Конор Шири и Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит 1215-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард вышел на 108-е место в лиге по этому показателю, повторив результат завершившего карьеру Клода Лемье (1215). На 14-й минуте матча россиянин фирменным броском реализовал большинство, забив 743-й гол за карьеру в НХЛ. А под занавес встречи он поразил уже пустые ворота.

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«Вашингтон Кэпиталз» набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе Шаркс» (17) – на 11-й позиции на Западе.
Хоккей,Клод Лемье,Конор Шири,Александр Овечкин,
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