Овечкина сделали матрешкой в США

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" представил матрешку с изображением капитана команды Александра Овечкина. Об этом сообщает Twitter "Вашингтона".

Фото: twitter.com/CapitalsPR twitter.com/CapitalsPR

Фанаты столичных смогут приобрести сувенир в качестве рождественского подарка.

Вместе с матрешкой болельщики получат билеты на два матча "Вашингтона" в регулярном чемпионате НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 17 матчах, в которых набрал 26 (12+14) очков при показателе полезности "+12" и двух штрафных минутах.

Напомним, 36-летний форвард сумел обойти Бретта Халла в списке лучших снайперов в истории лиги. Сейчас на счету Овечкина 742 гола в карьере. Чтобы превзойти рекорд Гретцки, ему нужно забросить 153 шайбы. После 17 матчей "Вашингтон" с 25-ю очками располагается на второй позиции в турнирной таблице Западной конференции. "Кэпиталз" уступают "Флориде Пантерз" лишь по дополнительным показателям.