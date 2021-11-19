Овечкина сделали матрешкой в США

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" представил матрешку с изображением капитана команды Александра Овечкина. Об этом сообщает Twitter "Вашингтона".
Фанаты столичных смогут приобрести сувенир в качестве рождественского подарка.
Вместе с матрешкой болельщики получат билеты на два матча "Вашингтона" в регулярном чемпионате НХЛ.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 17 матчах, в которых набрал 26 (12+14) очков при показателе полезности "+12" и двух штрафных минутах.
Напомним, 36-летний форвард сумел обойти Бретта Халла в списке лучших снайперов в истории лиги. Сейчас на счету Овечкина 742 гола в карьере. Чтобы превзойти рекорд Гретцки, ему нужно забросить 153 шайбы. После 17 матчей "Вашингтон" с 25-ю очками располагается на второй позиции в турнирной таблице Западной конференции. "Кэпиталз" уступают "Флориде Пантерз" лишь по дополнительным показателям.
Ранее Александр Овечкин, говоря о том, что в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги он еще не смог забросить шайбу в одно касание из левого круга вбрасывания, заявил, что пытается искать возможности забивать голы в других ситуациях.