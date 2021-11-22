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Овечкин обогнал Лемье по набранным очкам в истории НХЛ

Газета.Ruиещё 7
2 часа назад

Российский нападающий Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Сиэтл Кракен» (2:5) забросил свою очередную шайбу и превзошел Матса Сундина по количеству очков за карьеру в лиге.

Овечкин обогнал Лемье по набранным очкам в истории НХЛ
Фото: Bruce Bennett/USA TODAY SportsBruce Bennett/USA TODAY Sports

Капитан «Кэпиталз» вышел на чистое 28-е место в НХЛ. В его активе 1350 очков в 1216 матчах. Результат Сундина — 1349 баллов в 1346 проведенных встречах. Первую строчку в этом рейтинге занимает канадец Уэйн Гретцки, который за всю карьеру заработал 2857 очков. На 27-й позиции располагается Ги Лефлера (1353).

Напомним, Овечкин сумел обойти Бретта Халла в списке лучших снайперов в истории лиги. Сейчас на счету Овечкина 745 голов в карьере. Чтобы превзойти рекорд Гретцки, ему нужно забросить 149 шайб.

«Вашингтон» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Сиэтл», в свою очередь, прервал шестиматчевую серию поражений.

Ранее сообщалось, что Овечкин превзошел результат Клода Лемье по сыгранным матчам в НХЛ.

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