Овечкин забил 743-й гол за карьеру в НХЛ, фирменным броском реализовав большинство

В этом матче принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит 1215-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард вышел на 108-е место в лиге по этому показателю, повторив результат завершившего карьеру Клода Лемье (1215). На 14-й минуте матча россиянин фирменным броском реализовал большинство, забив 743-й гол за карьеру в НХЛ.