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Овечкин забил 743-й гол за карьеру в НХЛ, фирменным броском реализовав большинство

Чемпионат.comиещё 7
4 часа назад

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (0:2, идёт первый период).

В этом матче принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит 1215-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард вышел на 108-е место в лиге по этому показателю, повторив результат завершившего карьеру Клода Лемье (1215). На 14-й минуте матча россиянин фирменным броском реализовал большинство, забив 743-й гол за карьеру в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731), а потом и Бретта Халла (741).

Хоккей,Клод Лемье,Бретт Халл,Уэйн Гретцки,Яромир Ягр,Александр Овечкин,
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