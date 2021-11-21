Овечкин обошёл Дацюка по голевым передачам в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз», гости одержали победу со счётом 4:0. Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр».

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Российский нападающий столичных Александр Овечкин отметился результативной передачей. Это действие помогло 36-летнему форварду достичь отметки в 605 голевых передач за карьеру, что является четвёртым показателем среди россиян в НХЛ. Он обошёл экс-нападающего «Детройта» Павла Дацюка, на счету которого 604 ассиста.