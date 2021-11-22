Овечкин первым из россиян набрал 1350 очков в НХЛ

Сегодня в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Вашингтон Кэпиталз» и одержал победу со счётом 5:2. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и набрал 1350-е очко в НХЛ. Он стал первым россиянином, которых добрался до этой отметки.