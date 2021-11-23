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16-летнего российского хоккеиста ввели в кому

Lenta.ruиещё 3
46 минут назад

Защитника молодежного «Динамо» Валентина Родионова ввели в состояние медикаментозной комы. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

16-летнего российского хоккеиста ввели в кому
Фото: Gorodenkoff / ShutterstockGorodenkoff / Shutterstock

У 16-летнего хоккеиста диагностирована черепно-мозговая травма. Состояние перенесшего операцию Родионова оценивается как стабильное. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Родионов получил травму во время матча молодежных команд «Динамо» и ЦСКА 21 ноября. В одном из эпизодов российский игрок ударился о борт. Он потерял сознание и был доставлен в реанимацию детской больницы.

В феврале 2021 года участник матча детских команд получил травму головы и был доставлен в больницу. Он почти сутки пролежал в коме.

В сентябре 2020-го сообщалось о смерти 16-летнего хоккеиста в Москве. Спортсмен получил травму во время тренировки на даче. Он упал с турника и ударился головой о бетонный пол.

Хоккей,Валентин Родионов,ЦСКА,Динамо,
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