16-летнего российского хоккеиста ввели в кому

Защитника молодежного «Динамо» Валентина Родионова ввели в состояние медикаментозной комы. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

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У 16-летнего хоккеиста диагностирована черепно-мозговая травма. Состояние перенесшего операцию Родионова оценивается как стабильное. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Родионов получил травму во время матча молодежных команд «Динамо» и ЦСКА 21 ноября. В одном из эпизодов российский игрок ударился о борт. Он потерял сознание и был доставлен в реанимацию детской больницы.

В феврале 2021 года участник матча детских команд получил травму головы и был доставлен в больницу. Он почти сутки пролежал в коме.