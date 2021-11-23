Белорусские хоккеисты устроили драку во время тренировки

На тренировке хоккейной команды «Шахтер-Солигорск» произошла потасовка между защитником Дмитрием Заламаем и вратарем Игорем Брикуном. Как сообщает Telegram-канал Fan Zone, после буллита вратарь бросил клюшку в хоккеиста, что стало причиной драки.

Инцидент произошел на тренировке во время выполнения буллитов. Заламай подъехал к воротам и мощным ударом отправил шайбу в сетку. Брикун в ответ бросил клюшку в защитника, после чего хоккеист попытался ударить голкипера клюшкой, но промахнулся. В результате спортсмены начали драться, а разнимать их пришлось одноклубникам.

27-летний Дмитрий Заламай известен по игре за ХК «Гомел», «Буран» из Воронежа и «Металлург-Жлобин». В текущем сезоне хоккеист провел 16 матчей и отличился четырьмя голами и семью передачами.