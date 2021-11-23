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Белорусские хоккеисты устроили драку во время тренировки

Елена Прошина
54 минуты назад

На тренировке хоккейной команды «Шахтер-Солигорск» произошла потасовка между защитником Дмитрием Заламаем и вратарем Игорем Брикуном. Как сообщает Telegram-канал Fan Zone, после буллита вратарь бросил клюшку в хоккеиста, что стало причиной драки.

Инцидент произошел на тренировке во время выполнения буллитов. Заламай подъехал к воротам и мощным ударом отправил шайбу в сетку. Брикун в ответ бросил клюшку в защитника, после чего хоккеист попытался ударить голкипера клюшкой, но промахнулся. В результате спортсмены начали драться, а разнимать их пришлось одноклубникам.

27-летний Дмитрий Заламай известен по игре за ХК «Гомел», «Буран» из Воронежа и «Металлург-Жлобин». В текущем сезоне хоккеист провел 16 матчей и отличился четырьмя голами и семью передачами.

35-летний Брикун выступал за белорусские «Гомель», «Юность», польский «Подхале» и казахстанскую «Саруарку». В составе «Шахтёра» провёл 15 матчей в нынешнем сезоне, пропуская в среднем по 1,87 гола за игру.

Хоккей,Видео,Игорь Брикун,
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