Хоккеиста «Динамо» Родионова ввели в кому

Хоккеист молодежного московского клуба «Динамо» Валентин Родионов находится в медикаментозной коме, сообщила в Instagram-аккаунте пресс-служба МХК.
В матче Открытого первенства Москвы против ЦСКА спортсмен вернулся на скамейку и потерял сознание. Медики оказали Родионову помощь и доставили в Морозовскую детскую больницу, где его экстренно прооперировали. На данный момент он находится в медикаментозной коме.
Клуб взял на себя все расходы на лечение игрока. Его здоровьем занимаются лучшие доктора.
«Клуб полностью берет на себя все финансовые расходы по медикаментозному обеспечению. Руководство, игроки и тренерский штаб желают игроку скорейшего выздоровления. Московское «Динамо» будет дополнительно сообщать об изменении состояния здоровья Валентина Родионова», — написала пресс-служба клуба.
По данным «РИА Новости» хоккеист находится в удовлетворительном состоянии.