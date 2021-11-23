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Хоккеиста «Динамо» Родионова ввели в кому

Елена Прошина
1 час назад

Хоккеист молодежного московского клуба «Динамо» Валентин Родионов находится в медикаментозной коме, сообщила в Instagram-аккаунте пресс-служба МХК.

Хоккеиста «Динамо» Родионова ввели в кому
Фото: InstagramInstagram

В матче Открытого первенства Москвы против ЦСКА спортсмен вернулся на скамейку и потерял сознание. Медики оказали Родионову помощь и доставили в Морозовскую детскую больницу, где его экстренно прооперировали. На данный момент он находится в медикаментозной коме.

Клуб взял на себя все расходы на лечение игрока. Его здоровьем занимаются лучшие доктора.

«Клуб полностью берет на себя все финансовые расходы по медикаментозному обеспечению. Руководство, игроки и тренерский штаб желают игроку скорейшего выздоровления. Московское «Динамо» будет дополнительно сообщать об изменении состояния здоровья Валентина Родионова», — написала пресс-служба клуба.

По данным «РИА Новости» хоккеист находится в удовлетворительном состоянии.

Хоккей,Валентин Родионов,ЦСКА,Динамо,РИА Новости,
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