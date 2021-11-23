Хоккеиста «Динамо» Родионова ввели в кому

В матче Открытого первенства Москвы против ЦСКА спортсмен вернулся на скамейку и потерял сознание. Медики оказали Родионову помощь и доставили в Морозовскую детскую больницу, где его экстренно прооперировали. На данный момент он находится в медикаментозной коме.