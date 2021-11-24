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Василевский — вторая звезда игрового дня в НХЛ

RT на русскомиещё 3
1 час назад

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский был назван второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Василевский — вторая звезда игрового дня в НХЛ
Фото: ReutersReuters

Россиянин оформил первый шат-аут в сезоне, отразив все 34 броска по своим воротам в победном матче с «Филадельфия Флайерз» (4:0).

Первой звездой дня стал его одноклубник Стивен Стэмкос, отметившийся голом и двумя ассистами.

Третьей звездой дня признан защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг, на счету которого три результативные передачи в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1).

Ранее Василевский был признан первой звездой матча с «Филадельфией».

Хоккей,Йон Клингберг,Стивен Стэмкос,Андрей Василевский,
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