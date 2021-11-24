«Калгари» обыграл «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк-Арена Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

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В составе победителей забивали Диллон Дюбе, Милан Лучич, Мэттью Ткачук, Тревор Льюис и Джонни Годро. У гостей заброшенными шайбами отметились Брэндон Хагель и Рис Джонсон. Никита Задоров очков не набрал.

«Калгари» одержал четвёртую победу подряд. До этого команда выигрывала у «Баффало Сэйбрз» (5:0), у «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2) и у «Бостон Брюинз» (4:0).

«Чикаго» же в прошлой своей игре одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» со счётом 1:0.