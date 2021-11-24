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"Сочи" одержал волевую победу над "Сибирью"

Советский спортиещё 1
24 ноября

Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в Новосибирске.

"Сочи" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Сибирь" со счетом 2:1.

На шайбу нападающего хозяев льда Александра Шарова (12-я минута) сочинцы ответили голами Мартина Бакоша (36) и Василия Глотова (58).

Таким образом, "Сочи" набрал 28 очков и поднялся на десятое место турнирной таблицы Западной конференции. "Сибирь" с 34 очками идет шестой на Востоке.

26 ноября "Сибирь" примет "Авангард", а "Сочи" сыграет в гостях с "Амуром"

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Сочи" (Сочи) - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы:

1:0 – Шаров (Миловзоров, Чайковский), 11:18

1:1 – Бакош (Рундблад), 35:07

1:2 - Глотов (Точицкий), 57:07

Хоккей,Василий Глотов,Александр Шаров,Мартин Бакош,ХК Авангард,ХК Амур,
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