"Сочи" одержал волевую победу над "Сибирью"

Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в Новосибирске.
"Сочи" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Сибирь" со счетом 2:1.
На шайбу нападающего хозяев льда Александра Шарова (12-я минута) сочинцы ответили голами Мартина Бакоша (36) и Василия Глотова (58).
Таким образом, "Сочи" набрал 28 очков и поднялся на десятое место турнирной таблицы Западной конференции. "Сибирь" с 34 очками идет шестой на Востоке.
26 ноября "Сибирь" примет "Авангард", а "Сочи" сыграет в гостях с "Амуром"
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Сибирь" (Новосибирская область) - "Сочи" (Сочи) - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы:
1:0 – Шаров (Миловзоров, Чайковский), 11:18
1:1 – Бакош (Рундблад), 35:07
1:2 - Глотов (Точицкий), 57:07