"Сочи" одержал волевую победу над "Сибирью"

"Сочи" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Сибирь" со счетом 2:1.

На шайбу нападающего хозяев льда Александра Шарова (12-я минута) сочинцы ответили голами Мартина Бакоша (36) и Василия Глотова (58).

Таким образом, "Сочи" набрал 28 очков и поднялся на десятое место турнирной таблицы Западной конференции. "Сибирь" с 34 очками идет шестой на Востоке.