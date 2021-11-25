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Хоккеист Александр Овечкин установил рекорд команды

ТК «Звезда»иещё 11
53 минуты назад

Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин установил рекорд команды по набранным очкам в первых 20 матчах сезона. В игре регулярного чемпионата с Montreal Canadiens форвард сделал три результативные передачи.

Овечкин установил рекорд команды
Фото: Ed Clemente, ZUMAPRESS, GloballookpressEd Clemente, ZUMAPRESS, Globallookpress

Он набрал по системе «гол+пас» 33 балла и показал лучший результат в истории франшизы.

Итоговый счет матча Washington Capitals - Montreal Canadiens завершился победой столичной команды со счетом 6:3. Также в составе Washington Capitals по одной шайбе забросили российский форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.

Ранее Александр Овечкин обновил свою позицию в списке лучших бомбардиров NHL всех времен. Благодаря точному броску в ворота соперников во время матча с Seattle Kracken россиянин смог выйти на 28-е место и побить результат завершившего карьеру шведского хоккеиста Матса Сундина.

Хоккей,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,
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