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Минспорт утвердил Жамнова главным тренером сборной России по хоккею

ТАССиещё 4
2 часа назад

Министерство спорта РФ согласовало назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Минспорта утвердило Жамнова главным тренером сборной
Фото: ТАССТАСС

Предварительно экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить Жамнова главным тренером сборной. До настоящего момента формально им числился Валерий Брагин, который мог включать в список кандидатов в национальную команду и исключать игроков из списка.

Ближайшим турниром, на котором Жамнов будет руководить национальной командой, станет Кубок Первого канала, он пройдет в Москве с 15 по 19 декабря. Его помощниками в тренерском штабе будут главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов, а также Сергей Гончар и Евгений Набоков. Менеджером по работе с игроками Национальной хоккейной лиги является Илья Ковальчук.

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