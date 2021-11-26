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Меньшиков дебютирует за «Йокерит» во втором звене в матче с ЦСКА

Чемпионат.com
46 минут назад

Финский «Йокерит» опубликовал состав на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА. Встреча пройдёт в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».

Меньшиков дебютирует за «Йокерит» в матче с ЦСКА
Фото: ТАССТАСС

В составе хозяев дебютную встречу проведёт защитник Виталий Меньшиков, начинавший сезон в составе «Адмирала».

«Йокерит»:

Линдбек (Ювонен);

Линдбом — Грант, Савинайнен — О'Нилл — Йенсен;

Лескинен — Меньшиков, Йоэнсуу — Норман — Турунен;

Кивистё — Фриман, Хянникяйнен — Коссила — Пакаринен;

Юнттила — Бьёрнинен — Анттила.

Напомним, 32-летний хоккеист стал первым россиянином в финском клубе за последний 21 год. Последним российским хоккеистом, выступавшим за «Йокерит» до этого, был Дмитрий Квартальнов, который покинул команду в 2000 году.

В текущем сезоне на счету Меньшикова пять игр, в которых он набрал два очка за результативные передачи.

Хоккей,Виталий Меньшиков,Дмитрий Квартальнов,ЦСКА,
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