Меньшиков дебютирует за «Йокерит» в матче с ЦСКА

Финский «Йокерит» опубликовал состав на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА. Встреча пройдёт в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».

Фото: ТАСС ТАСС

В составе хозяев дебютную встречу проведёт защитник Виталий Меньшиков, начинавший сезон в составе «Адмирала».

«Йокерит»:

Линдбек (Ювонен);

Линдбом — Грант, Савинайнен — О'Нилл — Йенсен;

Лескинен — Меньшиков, Йоэнсуу — Норман — Турунен;

Кивистё — Фриман, Хянникяйнен — Коссила — Пакаринен;

Юнттила — Бьёрнинен — Анттила.

Напомним, 32-летний хоккеист стал первым россиянином в финском клубе за последний 21 год. Последним российским хоккеистом, выступавшим за «Йокерит» до этого, был Дмитрий Квартальнов, который покинул команду в 2000 году.