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Хоккеист Панарин бросил перчатку в канадца после его слов о Путине

News.ruиещё 2
35 минут назад

Российский нападающий New York Rangers Артемий Панарин запустил перчаткой в канадского форварда Boston Bruins Брэда Маршанда. Инцидент произошёл из-за слов канадца о России и её президенте Владимире Путине. Об этом пишет издание New York Post.

Панарин бросил перчатку в канадца после его слов о Путине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным газеты, инцидент произошёл в пятницу, 26 ноября. Rangers одержали победу над Bruins со счётом 5:2. Панарин забил победную шайбу. В конце встречи россиянин и канадец, известный своим провокационным поведением, начали о чём-то спорить. Находившийся в это время на скамейке Панарин бросил в Маршанда перчатку. В субботу, 27 ноября, стало известно, что за это департамент НХЛ по безопасности игроков оштрафовал россиянина на $5 тысяч. Причиной штрафа названо неспортивное поведение.

Как стало известно изданию, канадец упомянул Путина, а также сообщил, что никто из россиян не любит Панарина. Как заявил сам Артемий, когда он услышал о России, то потерял рассудок, он не считает своё поведение правильным, но находит ему объяснение.

Важно знать, что это не я начал. Я тоже не говорил ничего хорошего о нём, но я думаю, когда вы касаетесь страны, всё по-другому. Наверное, все россияне захотят защитить свою страну, — заявил хоккеист, его слова приводит в Twitter журналист USA Today Винс Меркальяно.

После штрафа россиянин заявил, что при контракте в $11,6 млн эта сумма для него ничего не значит. Также он отметил, что Маршанд «переступил черту» и его тоже надо было наказать.
Хоккей,Брэд Маршанд,Артемий Панарин,Владимир Путин,USA Today,
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