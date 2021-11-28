Панарин бросил перчатку в канадца после его слов о Путине

Российский нападающий New York Rangers Артемий Панарин запустил перчаткой в канадского форварда Boston Bruins Брэда Маршанда. Инцидент произошёл из-за слов канадца о России и её президенте Владимире Путине. Об этом пишет издание New York Post.

По данным газеты, инцидент произошёл в пятницу, 26 ноября. Rangers одержали победу над Bruins со счётом 5:2. Панарин забил победную шайбу. В конце встречи россиянин и канадец, известный своим провокационным поведением, начали о чём-то спорить. Находившийся в это время на скамейке Панарин бросил в Маршанда перчатку. В субботу, 27 ноября, стало известно, что за это департамент НХЛ по безопасности игроков оштрафовал россиянина на $5 тысяч. Причиной штрафа названо неспортивное поведение.

Как стало известно изданию, канадец упомянул Путина, а также сообщил, что никто из россиян не любит Панарина. Как заявил сам Артемий, когда он услышал о России, то потерял рассудок, он не считает своё поведение правильным, но находит ему объяснение.

Важно знать, что это не я начал. Я тоже не говорил ничего хорошего о нём, но я думаю, когда вы касаетесь страны, всё по-другому. Наверное, все россияне захотят защитить свою страну, — заявил хоккеист, его слова приводит в Twitter журналист USA Today Винс Меркальяно.