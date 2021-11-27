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Овечкину наложили несколько швов после попадания шайбы в лицо

Lenta.ruиещё 16
3 часа назад

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сообщил, что ему наложили несколько швов после попадания шайбы в лицо в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флорида Пантерз». Об этом сообщается на сайте клуба.

Овечкину наложили несколько швов после попадания шайбы
Фото: ReutersReuters

Первый хет-трик Овечкина в сезоне помог победить «Флориду» со счетом 4:3. В первом периоде матча россиянин уходил в раздевалку после того, как шайба рикошетом попала ему в лицо.

«Это был своего рода сигнал проснуться. Славу богу, я не потерял ни одного зуба. Ничего серьезного», — сказал россиянин.

Ранее сообщалось, что Овечкин оформил первый хет-трик сезона в матче НХЛ. Также стало известно, что Александр Овечкин обогнал игроков Ги Лефлера (1353 очка) и Брэндана Шэнахана (1354) в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всех времен, заняв 26 место.

Хоккей,Александр Овечкин,
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