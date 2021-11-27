Умер 16-летний хоккеист системы «Динамо»

«Во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения, 21 ноября, защитник бело-голубых после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Хоккеисту была оперативно оказана первая помощь, после чего Валентин был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь воспитанника динамовской школы. Сегодня Валентина не стало…



Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина. Это большая трагедия для всего динамовского хоккея. Мы скорбим вместе с вами…», – написала пресс-служба клуба на официальном сайте.