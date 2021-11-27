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Российский хоккеист умер после полученной в матче травмы

Ювелина Бернст
1 час назад

Игрок молодежного хоккейного клуба «Динамо» Валентин Родионов скончался в возрасте 16 лет после травмы, полученной во время матча.И Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Российский хоккеист умер после полученной травмы во время матча
Фото: mhk.dynamo.rumhk.dynamo.ru

21 ноября защитник бело-голубых потерял сознание во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА. Это произошло после смены, когда подросток вернулся на скамейку.

Хоккеисту оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в Морозовскую детскую клинику. Врачи диагностировали у Родионова отек головного мозга и ушиб мозга тяжелой степени. Его экстренно прооперировали и ввели в искусственную кому.

Спортсмен скончался в реанимации.

Хоккейный Клуб «Динамо» выразил искренние соболезнования родным и близким подростка.

Валентин Родионов провел 10 матчей в МХЛ в сезоне-2021/22 и набрал одно очко.

Хоккей,Валентин Родионов,ЦСКА,Динамо,
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