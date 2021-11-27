Российский хоккеист умер после полученной травмы во время матча

Игрок молодежного хоккейного клуба «Динамо» Валентин Родионов скончался в возрасте 16 лет после травмы, полученной во время матча.И Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Фото: mhk.dynamo.ru mhk.dynamo.ru

21 ноября защитник бело-голубых потерял сознание во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА. Это произошло после смены, когда подросток вернулся на скамейку.

Хоккеисту оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в Морозовскую детскую клинику. Врачи диагностировали у Родионова отек головного мозга и ушиб мозга тяжелой степени. Его экстренно прооперировали и ввели в искусственную кому.

Спортсмен скончался в реанимации.

Хоккейный Клуб «Динамо» выразил искренние соболезнования родным и близким подростка.