Российский хоккеист умер после полученной травмы во время матча

Игрок молодежного хоккейного клуба «Динамо» Валентин Родионов скончался в возрасте 16 лет после травмы, полученной во время матча.И Об этом сообщается на сайте московского клуба.
21 ноября защитник бело-голубых потерял сознание во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА. Это произошло после смены, когда подросток вернулся на скамейку.
Хоккеисту оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в Морозовскую детскую клинику. Врачи диагностировали у Родионова отек головного мозга и ушиб мозга тяжелой степени. Его экстренно прооперировали и ввели в искусственную кому.
Спортсмен скончался в реанимации.
Хоккейный Клуб «Динамо» выразил искренние соболезнования родным и близким подростка.
Валентин Родионов провел 10 матчей в МХЛ в сезоне-2021/22 и набрал одно очко.