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Панарин бросил перчатку в канадца после его слов о Путине

Елена Прошина
1 час назад

Российский хоккеист, выступающий за команду New York Rangers Артемий Панарин, запустил перчаткой в канадского форварда Boston Bruins Брэда Маршанда, сообщает News.ru со ссылкой на издание New York Post.

Панарин бросил перчатку в канадца после его слов о Путине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент случился 26 ноября из-за слов канадца о России и лидере страны Владимире Путине. Rangers одержали победу над Bruins со счётом 5:2. Панарин забил победную шайбу. В конце встречи россиянин и канадец начали о чём-то спорить.

Панарин, находясь на скамейке, бросил в Маршанда перчатку. За это департамент НХЛ по безопасности игроков оштрафовал российского спортсмена на $5 тысяч за неспортивное поведение. New York Post пишет, что Маршанд упомянул Путина, заявив, что никто из россиян не любит Панарина.

По словам российского хоккеиста, когда он услышал о России, то потерял рассудок. При этом он не считает своё поведение правильным. «Наверное, все россияне захотят защитить свою страну», — заявил хоккеист. По его словам, сумма штрафа для него ничего не значит, так как его контракт составляет $11,6 млн. Также он отметил, что Маршанд «переступил черту» и его тоже надо было наказать.

В начале года Панарин покинул расположение New York Rangers после обвинений в насилии над девушкой. Бывший наставник обвинил россиянина в избиении 18-летней девушки в одном из баров Риги в 2011 году.

Хоккей,Брэд Маршанд,Артемий Панарин,Владимир Путин,
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