Панарин рассказал о стычке с Маршаном из-за слов канадца о России

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, из-за чего произошла стычка между ним и форвардом «Бостона» Брэдом Маршаном во время матча НХЛ. Об этом сообщает МатчТВ.

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По словам игрока, он сначала не понял, что ему кричит канадец, но потом услышал, что речь идет про Россию. Панарин заявил, что это вывело его из себя, так как Маршан «пересек черту дозволенного». Россиянин признался, что тоже не говорил ничего хорошего о сопернике, но «когда вы касаетесь страны, все по-другому». Все россияне захотели бы вступиться за свою страну, считает спортсмен.

Хоккеист также отметил, что не он начал конфликт, поэтому считает нечестным, что после случившегося оштрафовали его, а не соперника.

По данным New York Post, выкрикивая оскорбления в адрес Панарина, Маршан упомянул имя президента РФ Владимира Путина и заявил, что россиянина никто не любит на родине. При этом Панарин сам часто критикует российскую власть.