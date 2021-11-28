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Панарин рассказал о стычке с Маршаном из-за слов канадца о России

Ювелина Бернст
1 час назад

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, из-за чего произошла стычка между ним и форвардом «Бостона» Брэдом Маршаном во время матча НХЛ. Об этом сообщает МатчТВ.

Панарин рассказал о стычке с Маршаном из-за слов канадца о России
Фото: ReutersReuters

По словам игрока, он сначала не понял, что ему кричит канадец, но потом услышал, что речь идет про Россию. Панарин заявил, что это вывело его из себя, так как Маршан «пересек черту дозволенного». Россиянин признался, что тоже не говорил ничего хорошего о сопернике, но «когда вы касаетесь страны, все по-другому». Все россияне захотели бы вступиться за свою страну, считает спортсмен.

Хоккеист также отметил, что не он начал конфликт, поэтому считает нечестным, что после случившегося оштрафовали его, а не соперника.

По данным New York Post, выкрикивая оскорбления в адрес Панарина, Маршан упомянул имя президента РФ Владимира Путина и заявил, что россиянина никто не любит на родине. При этом Панарин сам часто критикует российскую власть.

26 ноября «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Бостон Брюинз» со счетом 5:2. Последнюю шайбу забросил Панарин. На последних секундах матча Панарин и Маршанд начали спорить со скамеек, после чего россиянин бросил в канадца перчатку. Панарина оштрафовали на $5 тысяч за неспортивное поведение.

Хоккей,Брэд Маршан,Артемий Панарин,Владимир Путин,
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