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Овечкин вышел на второе место в гонке бомбардиров сезона НХЛ

News.ru
1 час назад

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Каролиной Харрикейнз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин набрал 37 очков и обошёл в гонке бомбардиров нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

Овечкин вышел на второе место среди бомбардиров НХЛ
Фото: vk.com/alex__ovechkinvk.com/alex__ovechkin

Матч между «Каролиной» и «Вашингтоном» завершился со счётом 2:4. В составе гостей голами отметились Александр Овечкин (32-я минута), Алексей Протас (33-я), Дмитрий Орлов (58-я) и Джон Карлсон (59-я). При этом Орлов также выступил в роли ассистента в эпизоде с заброшенной шайбой соотечественника.

У хозяев отличились Еспери Котканиеми (47-я) и Нино Нидеррайтер (54-я).

Таким образом, Овечкин забросил 19 шайбу в сезоне и набрал 37 очков, что позволило ему выйти на второе место в гонке бомбардиров. В нём он уступает лишь немецкому форварду «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (20 голов + 20 передач).

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты из «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич, Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко были назваными звёздами матча с «Коламбус Блю Джекетс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Благодаря им были забиты пять из шести голов хозяев.

Хоккей,Каролина Харрикейнз,Иван Барбашев,Нино Нидеррайтер,Коннор Макдэвид,Джон Карлсон,Леон Драйзайтль,Павел Бучневич,Владимир Тарасенко,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,
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