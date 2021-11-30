Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва Александр Авилов / АГН Москва

Второй звездой недели стал голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри, а третьей — защитник команды «Колорадо» Кейл Макар.

Отмечается, что на прошлой неделе Овечкин набрал семь очков в трех встречах. На данный момент россиянин идет на втором месте в списке лучших бомбардиров и снайперов.

Всего в НХЛ Александр Овечкин забросил 749 шайб.

29 ноября стало известно, что клуб «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победил «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:2. Счет в игре открыл российский нападающий столичной команды Александр Овечкин.