Соперник раскрыл детали конфликта с Панариным

Хоккеист «Бостон Брюинз» Брэд Маршан рассказал подробности инцидента с российским игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным. Слова американца приводит в своем Twitter-аккаунте журналист Флуто Шинзава.
В конце матча между хоккейными клубами Панарин со скамейки бросил в Маршана перчатку. По словам игрока «Нью-Йорк Рейнджерс», американец нелестно выразился о России. За поступок Панарина оштрафовали на максимально допустимую сумму — пять тысяч долларов.
«Я сказал ему, что в России его никто не любит. Если это выводит человека из себя, значит, у нас самая изнеженная лига в мире. Порой во время матчей высказываются и гораздо жестче. Если из-за этого он ноет, то так тому и быть», — прокомментировал конфликт Маршан.