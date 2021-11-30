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1 час назад

Соперник раскрыл детали конфликта с Панариным

Хоккеист «Бостон Брюинз» Брэд Маршан рассказал подробности инцидента с российским игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным. Слова американца приводит в своем Twitter-аккаунте журналист Флуто Шинзава.

Соперник раскрыл детали конфликта с Панариным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В конце матча между хоккейными клубами Панарин со скамейки бросил в Маршана перчатку. По словам игрока «Нью-Йорк Рейнджерс», американец нелестно выразился о России. За поступок Панарина оштрафовали на максимально допустимую сумму — пять тысяч долларов.

«Я сказал ему, что в России его никто не любит. Если это выводит человека из себя, значит, у нас самая изнеженная лига в мире. Порой во время матчей высказываются и гораздо жестче. Если из-за этого он ноет, то так тому и быть», — прокомментировал конфликт Маршан.

Хоккей,Брэд Маршан,Артемий Панарин,
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