Соперник раскрыл детали конфликта с Панариным

«Я сказал ему, что в России его никто не любит. Если это выводит человека из себя, значит, у нас самая изнеженная лига в мире. Порой во время матчей высказываются и гораздо жестче. Если из-за этого он ноет, то так тому и быть», — прокомментировал конфликт Маршан.