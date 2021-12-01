Мухамадуллин подписал контракт с «Нью-Джерси»

Хоккеист «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин о продолжит карьеру в клубе Национальной хоккеной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз».
Как сообщает пресс-служба «Нью-Джерси», контракт с защитником подписан на три года. При этом, нынешний сезон россиянин проведёт в своём нынешнем клубе на правах аренды.
Мухамадуллину является воспитанником школы «Салавата Юлаева». В нынешнем сезоне 19-летний хоккеист провёл 34 матча за уфимский клуб, забросил три шайбы и отдал четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Овечкин занимает второе место в списке претендентов на «Харт Трофи».